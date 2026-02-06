Le Grand Diner Truffe au Château Mangot Lieu-dit Château Mangot Saint-Étienne-de-Lisse
250 EUR
2026-02-21
2026-02-21
2026-02-21
Le Grand Diner Truffes
5ième Edition
Le Château MANGOT reçoit la Sardaigne avec le chef étoilé Giovanni PIRREDU du restaurant TENTAZIONI
Le 21 février 2026 à 19 h
Nous vous préparons un MENU SECRET 8 Temps 8 Vins
⚠ Merci de nous contacter avant réservation si allergie alimentaire ou intolérance !
250€ TTC accords mets et vins .
Lieu-dit Château Mangot Château Mangot Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 18 23 tourisme@chateaumangot.fr
