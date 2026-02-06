Le Grand Diner Truffe au Château Mangot Lieu-dit Château Mangot Saint-Étienne-de-Lisse

Le Grand Diner Truffe au Château Mangot

Lieu-dit Château Mangot Château Mangot Saint-Étienne-de-Lisse Gironde

Tarif : 250 – 250 – 250 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le Grand Diner Truffes

5ième Edition

Le Château MANGOT reçoit la Sardaigne avec le chef étoilé Giovanni PIRREDU du restaurant TENTAZIONI

Le 21 février 2026 à 19 h

Nous vous préparons un MENU SECRET 8 Temps 8 Vins

⚠ Merci de nous contacter avant réservation si allergie alimentaire ou intolérance !

250€ TTC accords mets et vins .

Lieu-dit Château Mangot Château Mangot Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 18 23 tourisme@chateaumangot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Grand Diner Truffe au Château Mangot

L’événement Le Grand Diner Truffe au Château Mangot Saint-Étienne-de-Lisse a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Saint-Emilion