Le Grand Duel Avenue Roger Salengro Tarascon
Le Grand Duel Avenue Roger Salengro Tarascon vendredi 22 août 2025.
Le Grand Duel
Vendredi 22 août 2025 à partir de 21h30. Avenue Roger Salengro Arènes municipale Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-22 21:30:00
fin : 2025-08-22
Date(s) :
2025-08-22
Le Grand Duel clôturera cette magnifique saison 2025 !
Les Sallgoss beaucairois, tenants du titre, affronteront les valeureux pompiers Tarasconnais dans de nouveaux jeux de folies.
Du rire, des jeux et surtout de la compétition seront au rendez-vous. .
Avenue Roger Salengro Arènes municipale Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 73 82 43
English :
The Grand Duel will bring this magnificent 2025 season to a close!
The title-holders, the Sallgoss beaucairois, will face off against the valiant Tarasconnais firefighters in new games of madness.
German :
Das große Duell wird diese großartige Saison 2025 abschließen!
Die Titelverteidiger, die Sallgoss aus Beaucairo, werden in neuen verrückten Spielen gegen die tapferen Feuerwehrmänner aus Tarasconnais antreten.
Italiano :
Il Grande Duello chiuderà questa magnifica stagione 2025!
I beaucairois di Sallgoss, detentori del titolo, affronteranno i valorosi pompieri di Tarasconnais in nuove partite di follia.
Espanol :
El Gran Duelo pondrá punto final a esta magnífica temporada 2025
Los beaucairois de Sallgoss, defensores del título, se enfrentarán a los valientes bomberos de Tarasconnais en nuevos partidos de locura.
L’événement Le Grand Duel Tarascon a été mis à jour le 2025-08-06 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)