LE GRAND ECART OU LA REVOCATION DE L’EDIT DE NANTES Le Collet-de-Dèze

LE GRAND ECART OU LA REVOCATION DE L’EDIT DE NANTES Le Collet-de-Dèze samedi 26 juillet 2025.

LE GRAND ECART OU LA REVOCATION DE L’EDIT DE NANTES

le temple Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 18:00:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Entre smartphones et dragonnades, touristes et perruques, conversions forcées et réseaux sociaux, Jean-Marie Perinetti nous invite à un one-man show jubilatoire et tonitruant. Le spectacle dure 1h10 et sera suivi d’un débat.

En 1685, Louis XIV signe l’édit de Fontainebleau et met fin à près d’un siècle de relative tolérance religieuse. 340 ans plus tard, on demande à James de monter un spectacle de théâtre avec des jeunes qui n’en ont jamais entendu parler. Sauf que le metteur en scène ne sait pas y faire avec les jeunes! Et pour couronner le tout, certains n’ont pas la même religion et se regardent en chien de faïence… alors James fait le grand écart!

Entre smartphones et dragonnades, touristes et perruques, conversions forcées et réseaux sociaux, Jean-Marie Perinetti nous invite à un one-man show jubilatoire et tonitruant. En nous demandant: « et toi tu fais quoi quand on t’ordonne de penser comme tout le monde? »

Formé à l’école internationale de théâtre jacques Lecoq, Jean-Marie Perinetti à dirigé le Sligo Youth théâtre en Irlande pendant près de ans. Il à signé plus de créations théâtrale et développé ses propres outils pédagogiques. Formé à la communication auprès des entreprises et associations. Aujourd’hui, il est étudiant en théologie pour devenir pasteur de l’église protestante unie de France.

Le spectacle dure 1h10 et sera suivi d’un débat. .

le temple Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie

English :

Between smartphones and dragonnades, tourists and wigs, forced conversions and social networks, Jean-Marie Perinetti invites us to a jubilant and thunderous one-man show. The show lasts 1h10 and will be followed by a discussion.

German :

Zwischen Smartphones und Dragonern, Touristen und Perücken, Zwangsbekehrungen und sozialen Netzwerken lädt uns Jean-Marie Perinetti zu einer jubelnden und donnernden Ein-Mann-Show ein. Die Vorstellung dauert 1 Stunde und 10 Minuten, anschließend findet eine Diskussion statt.

Italiano :

Tra smartphone e dragonne, turisti e parrucche, conversioni forzate e social network, Jean-Marie Perinetti ci invita a un one-man-show esultante e fragoroso. Lo spettacolo dura 1 ora e 10 minuti e sarà seguito da un dibattito.

Espanol :

Entre smartphones y dragonadas, turistas y pelucas, conversiones forzadas y redes sociales, Jean-Marie Perinetti nos invita a un espectáculo unipersonal jubiloso y atronador. El espectáculo dura 1 hora y 10 minutos e irá seguido de un debate.

L’événement LE GRAND ECART OU LA REVOCATION DE L’EDIT DE NANTES Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2025-07-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère