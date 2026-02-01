Le Grand Ecran du Vendredi Médiathèque François Mitterrand Vitry-le-François
Le Grand Ecran du Vendredi
Médiathèque François Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-02-27 18:00:00
Projection d’un film d’animation. Accueil du public à 17h45 projection à 18h. A partir de 3-4 ans.Tout public
English : Le Grand Ecran du Vendredi
Screening of an animated film. Public welcome at 5:45 pm, screening at 6 pm. Ages 3-4 and up.
