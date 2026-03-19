Le grand embouteillage

Rue du 18 Juin 1940 Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Festival de voitures anciennes par Festi’Mers.

Restauration et buvette sur place.

Concert le samedi après-midi Conseil Family

Animations & sonorisation Bertrand Vezier

Festival de voitures anciennes par Festi’Mers.

Restauration et buvette sur place.

Concert le samedi après-midi Conseil Family

Animations & sonorisation Bertrand Vezier .

Rue du 18 Juin 1940 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 82 71 90 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Classic car festival by Festi’Mers.

Catering and refreshments on site.

Concert on Saturday afternoon: Conseil Family

Entertainment & sound Bertrand Vezier

L’événement Le grand embouteillage Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS