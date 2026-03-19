Le grand embouteillage Mers-les-Bains
Le grand embouteillage Mers-les-Bains samedi 30 mai 2026.
Le grand embouteillage
Rue du 18 Juin 1940 Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Festival de voitures anciennes par Festi’Mers.
Restauration et buvette sur place.
Concert le samedi après-midi Conseil Family
Animations & sonorisation Bertrand Vezier
Festival de voitures anciennes par Festi’Mers.
Restauration et buvette sur place.
Concert le samedi après-midi Conseil Family
Animations & sonorisation Bertrand Vezier .
Rue du 18 Juin 1940 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 82 71 90 72
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English :
Classic car festival by Festi’Mers.
Catering and refreshments on site.
Concert on Saturday afternoon: Conseil Family
Entertainment & sound Bertrand Vezier
L’événement Le grand embouteillage Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS