Le Grand Embrasement • Music for a Mad King – Concert de sortie de CD Temple du Foyer de l’Âme Paris lundi 22 septembre 2025.

Le lundi 22 septembre prochain, Into the Winds fête la sortie de son 2ᵉ CD « Le Grand Embrasement » avec un concert inédit au Temple du Foyer de l’Ame.

Une occasion unique de plonger en musique dans l’univers troublé du Paris du début de XVe siècle, sur les traces du roi fou Charles VI !

✨ Bonus exclusif : repartez avec le CD en avant-première !

A propos du programme

En 1392, le roi de France Charles VI est déclaré fou. En pleine guerre de Cent-Ans, alors que le conflit Franco-Anglais connaît un répit inespéré, les absences répétées du souverain laissent le champ libre à des princes avides de pouvoir et d’argent. Commencent alors trois sombres décennies pour le royaume de France, déchiré par la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, meurtri par la défaite sanglante d’Azincourt en 1415, et enfin humilié par l’ennemi héréditaire qui imposera le transfert de la couronne de France au roi Anglais…

C’est ce récit épique qu’Into the Winds met en spectacle, à partir des rares sources musicales conservées de ce début de siècle tumultueux où oeuvrèrent des compositeurs qui ont profondément marqué leur temps. Entremêlant compositions originales jouées sur des copies d’instruments anciens et textes de chroniqueurs de l’époque, Le Grand Embrasement propose un voyage musical inédit dans une époque troublée et méconnue, aux problématiques et aux défis profondément contemporains.

Distribution

Adrien Reboisson : chalemie, dolzaina & flûtes à bec

Marion Le Moal : chalemie, bombarde, flûte tambourine & flûtes à bec

Julián Rincón : bombarde, percussions & flûte à bec

Rémi Lécorché : busine, trompette des ménestrels & flûtes à bec

Laurent Sauron : percussions

… et la participation exceptionnelle de Pierre Hamon !

Autres informations

Durée : 1h10 sans entracte

Ouverture de la billetterie début septembre.

Une plongée musicale inédite dans la Paris et la France du XVe siècle autour du roi fou Charles VI (1368–1422).

Le lundi 22 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

Informations sur la billetterie à venir.

Public enfants, jeunes et adultes.

Temple du Foyer de l’Âme 7B Rue du Pasteur Wagner 75011 Paris

https://fb.me/e/7KMjVfmHC +33670400410 contact@intothewinds.com https://www.facebook.com/intothewinds https://www.facebook.com/intothewinds