Le grand ensemble des quartiers sud Métro Rond-point du Prado Marseille

Le grand ensemble des quartiers sud Jeudi 16 octobre, 09h30 Métro Rond-point du Prado Bouches-du-Rhône

Tarif unique 5 euros

Par Le Bureau des guides du GR2013 – avec Sandro Piscopo et Nicolas Memain de l’Université HLM (hors les murs) de marseillologie

Une balade à la découverte du grand ensemble de résidences privées et de logements sociaux qui se cache dans les quartiers sud, entre le boulevard Michelet et les collines qui ferment la ville à l’entrée des calanques.

Nous verrons que les tours et les barres des années 50, 60 et 70 ont connu dans ces contrées une autre fortune que leurs jumeaux maudits des quartiers nord. Ce sont pourtant les mêmes formes urbaines, les mêmes doctrines, les mêmes architectes.

Nous découvrirons aussi que ce grand ensemble est en réalité un grand PAS ensemble, traversé de coupures, barrières et fermetures, à travers lesquelles nous essaierons tant bien que mal de trouver un chemin.

– Départ 9h30 métro Rond-Point du Prado (rendez-vous devant les grilles du Parc Chanot)

– Arrivée vers 17h à la Rouvière (retour en bus)

Métro Rond-point du Prado rond point prado, 13008 Marseille

©Stephan Zaubitzer