Le Grand Examen du Code de la Route Espace 3000 Cognac
Le Grand Examen du Code de la Route Espace 3000 Cognac vendredi 21 novembre 2025.
Le Grand Examen du Code de la Route
Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac Charente
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21 23:30:00
Date(s) :
2025-11-21
20e édition du grand examen du Code de la Route.
Venez tester vos connaissances et tentez de gagner 20 000 euros de lots
.
Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 49 03 code.route@ville-cognac.fr
English :
20th edition of the Code de la Route exam.
Come and test your knowledge and try to win 20,000 euros in prizes!
German :
20. Ausgabe der großen Prüfung der Straßenverkehrsordnung.
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen Sie Preise im Wert von 20.000 Euro
Italiano :
la 20ª edizione dell’esame del Codice della Strada francese.
Venite a testare le vostre conoscenze e provate a vincere 20.000 euro in premi
Espanol :
20ª edición del examen del Código de Circulación francés.
Venga a poner a prueba sus conocimientos e intente ganar 20.000 euros en premios
