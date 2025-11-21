Le Grand Examen du Code de la Route Espace 3000 Cognac

Le Grand Examen du Code de la Route

Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 23:30:00

Date(s) :

2025-11-21

20e édition du grand examen du Code de la Route.

Venez tester vos connaissances et tentez de gagner 20 000 euros de lots

.

Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 49 03 code.route@ville-cognac.fr

English :

20th edition of the Code de la Route exam.

Come and test your knowledge and try to win 20,000 euros in prizes!

German :

20. Ausgabe der großen Prüfung der Straßenverkehrsordnung.

Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen Sie Preise im Wert von 20.000 Euro

Italiano :

la 20ª edizione dell’esame del Codice della Strada francese.

Venite a testare le vostre conoscenze e provate a vincere 20.000 euro in premi

Espanol :

20ª edición del examen del Código de Circulación francés.

Venga a poner a prueba sus conocimientos e intente ganar 20.000 euros en premios

L’événement Le Grand Examen du Code de la Route Cognac a été mis à jour le 2025-10-07 par Destination Cognac