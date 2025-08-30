Le Grand Examen Harry Potter : la magie fait sa rentrée Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Le Grand Examen Harry Potter : la magie fait sa rentrée Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris samedi 30 août 2025.

Cette rentrée s’annonce magique ! Le 30 août, un véritable concours de sorcellerie attend les fans de la saga Harry Potter avec le Grand Examen, une journée placée sous le signe de la connaissance et de l’immersion.

Dans une ambiance digne des plus belles salles de Poudlard, sept sessions d’1h30 permettront de tester son savoir à travers QCM, extraits audios et même une dictée autour de l’univers du sorcier à lunettes. Trois sessions seront spécialement pensées pour les familles, afin que petits et grands puissent unir leurs forces de Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard.

De 9h30 à 20h00, l’épreuve accueillera tous ceux qui veulent démontrer qu’ils connaissent Harry Potter sur le bout de la baguette (ne pas oublier de s’inscrire : https://inscription.retourapoudlard.fr/inscription) . Et pour que personne ne soit oublié, l’expérience se prolonge en ligne du 30 août au 7 septembre, pour célébrer le Retour à Poudlard partout en France, rendez-vous ici : https://examen.retourapoudlard.fr/

Cerise sur le chaudron : les participants pourront rencontrer Dov Milsztajn, voix française de Drago Malefoy, et Solange Boulanger, celle de Dolores Ombrage. Des animations gratuites et immersives viendront compléter la journée grâce aux partenaires de l’événement, Haribo et Lego.

Un rendez-vous ensorcelant qui promet de faire battre le cœur des Potterheads, qu’ils soient élèves modèles ou simples Moldus passionnés.

« Retour à Poudlard » est l’une des journées les plus importantes du calendrier des fans de la Saga. Pour ce rassemblement annuel et célébré mondialement, en France c’est la bibliothèque Sainte-Geneviève qui servira de décor exceptionnel à ce rassemblement.

Le samedi 30 août 2025

de 09h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10, place du Panthéon 75005 Paris

