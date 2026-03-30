Le Grand Festival de la Danse Angoulême
Le Grand Festival de la Danse Angoulême jeudi 16 avril 2026.
Le Grand Festival de la Danse
Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-16
Se retrouver, danser, chanter, rire et danser encore ! Partager, pratiquer auprès des plus grands, découvrir et laisser vos émotions vous guider. Venez participer au 9ème Grand Festival de la Danse.
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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine legrandfestivaldeladanse@gmail.com
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English :
Meet up, dance, sing, laugh and dance some more! Share, practice with the greats, discover and let your emotions guide you. Come and take part in the 9th Grand Festival de la Danse.
L’événement Le Grand Festival de la Danse Angoulême a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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