Le Grand Festival du Wokistan revient pour une seconde édition Virage Paris samedi 27 septembre 2025.

Si toi aussi tu slay le mulet mieux que personne, que tu te sens plus déconstruit·e qu’un puzzle et que les termes de la sexualité non-binaire n’ont aucun secret pour toi, le diagnostic est sans appel : tu es un·e woke. Ça tombe bien car le wokistan t’invite à découvrir un monde plein de lutins LGBTQIA+ et de farfadets islamo-gauchistes.

Pour la deuxième année, URBANIA organise un événement dédié au woke qui sommeille en vous (bien qu’il se cache parfois derrière un pull Lacoste mais tolérance est mère de vertu).

Au programme : talks, stand-up, écologie, blagues de gauchiasses, drag-queen à la solde du grand lobby LGBT, concours du plus grand buveur de lait d’avoine (garanti sans vomi à la clé).

Bienvenu·es au Grand Festival du Wokistan !

Le samedi 27 septembre 2025

de 14h00 à 23h00

gratuit sous condition

Gratuit avant 15h.

6,59 euros avant 17h.

9.59 euros toute la journée.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T23:00:00+02:00

Virage 26 Rue Hélène et François Missoffe 75017 Paris