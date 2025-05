Le Grand final par la Cie Sputnik – Camjac, 6 juin 2025 07:00, Camjac.

Aveyron

Le Grand final par la Cie Sputnik Camjac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : Vendredi 2025-06-06

Début : Vendredi 2025-06-06

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

En ouverture du festival Chat Bouge et dans le cadre des « Mémoires et Rencontres en Pays Ségali »: la Cie Sputnik vous propose un voyage extraordinaire théâtralisé le temps d’une soirée

Le Grand Final est un voyage extraordinaire théâtralisé. Un spectacle pour rendre compte de l’aventure à vélo, pour faire exister les voix de ceux et de celles qui se sont assis.e.s sur notre canapé fleuri et que nous avons rencontré lors de notre voyage. Un spectacle pour réfléchir, explorer, se laisser surprendre par les rencontres du territoire.

Ce rendez-vous grand format au cœur du village, se présente comme une constellation d’idées, de portraits monumentaux, de textes, d’objets sonores, de danse et de chant, d’images qui, ensemble, pourraient constituer ce qu’est la rencontre sur le territoire du pays Ségali.

Grillades partagées à partir de 19h30 Concert des Squatteurs du blues Spectacle 21h40

Sans réservation tout public .

Camjac 12800 Aveyron Occitanie +33 6 08 82 92 60 compagniesputnik@gmail.com

English :

To open the Chat Bouge festival and as part of the « Mémoires et Rencontres en Pays Ségali » (Memories and Encounters in Segali Country), Cie Sputnik invites you on an extraordinary theatrical voyage for one evening

German :

Zur Eröffnung des Festivals Chat Bouge und im Rahmen der « Mémoires et Rencontres en Pays Ségali »: Die Cie Sputnik bietet Ihnen einen Abend lang eine außergewöhnliche theatralisierte Reise an

Italiano :

In occasione dell’apertura del festival Chat Bouge e nell’ambito della rassegna « Mémoires et Rencontres en Pays Ségali » (Ricordi e incontri nel Paese dei Segali), la compagnia Sputnik vi propone per una sera uno straordinario viaggio teatrale

Espanol :

Para inaugurar el festival de Chat Bouge y en el marco de « Mémoires et Rencontres en Pays Ségali » (Memorias y encuentros en el País Ségali), la compañía Sputnik le propone durante una velada un extraordinario viaje teatral

