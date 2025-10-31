Le grand frisson à l’asinerie Asinerie de Pierretoun La Bastide-Clairence

Le grand frisson à l’asinerie Asinerie de Pierretoun La Bastide-Clairence vendredi 31 octobre 2025.

Le grand frisson à l’asinerie

Asinerie de Pierretoun 250 Chemin de Borde Pierretoun La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

L’asinerie de Pierretoun vous réserve des surprises effrayantes à l’occasion d’Halloween. Dès 14h, des ateliers citrouille, maquillage, conte et bien plus encore,vous seront proposés!

En famille, choisissez votre citrouille et transformez la en lanterne effrayante.

Participez à la chasse aux sorcières, fantômes et vampires…retrouvez les et gagnez des bonbons ! 3 départs possibles à 14h, 15h, et 16h.

Pour le goûter, vous pourrez déguster un chocolat chaud accompagné de crêpes et de gaufres (non compris dans le prix).

A 17h, l’éclairage de lanternes sera suivi d’un conte d’Halloween, raconté par la bibliothèque LI.LI.

Les ateliers maquillage et visite de la ferme sont prévus toute l’après-midi.

Déguisements bienvenus !

Nombre de place limité. Inscriptions avant le 28 octobre 2025. .

Asinerie de Pierretoun 250 Chemin de Borde Pierretoun La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 85 02 50 contact@pierretoun.fr

