Le grand frisson à l’asinerie Asinerie de Pierretoun La Bastide-Clairence

Asinerie de Pierretoun 250 Chemin de Borde Pierretoun La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
L’asinerie de Pierretoun vous réserve des surprises effrayantes à l’occasion d’Halloween. Dès 14h, des ateliers citrouille, maquillage, conte et bien plus encore,vous seront proposés!
En famille, choisissez votre citrouille et transformez la en lanterne effrayante.
Participez à la chasse aux sorcières, fantômes et vampires…retrouvez les et gagnez des bonbons ! 3 départs possibles à 14h, 15h, et 16h.
Pour le goûter, vous pourrez déguster un chocolat chaud accompagné de crêpes et de gaufres (non compris dans le prix).
A 17h, l’éclairage de lanternes sera suivi d’un conte d’Halloween, raconté par la bibliothèque LI.LI.
Les ateliers maquillage et visite de la ferme sont prévus toute l’après-midi.
Déguisements bienvenus !
Nombre de place limité. Inscriptions avant le 28 octobre 2025. .
Asinerie de Pierretoun 250 Chemin de Borde Pierretoun La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 85 02 50 contact@pierretoun.fr
