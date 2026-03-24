Le Grand Gala d’ouverture du 12ter Le 12ter Tonnerre

Le Grand Gala d’ouverture du 12ter

Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-30

Pour inaugurer le 12ter, on ne fait pas les choses à moitié ! Une grande soirée de gala, une dizaine d’artistes, des formes variées (théâtre, slam, humour, mentalisme, burlesque,…) avec une ambition parfaitement disproportionnée à la taille de la salle. Humour, cabaret et fantaisies en tous genres pour une soirée unique où Tonnerre devient, très officiellement ou presque, la capitale mondiale de l’humour.

Un gala présenté par Sandra Colombo et Arnaud Demanche. Avec Fabienne Alabret, Christophe Canard, Stéphanie Paviet, Yoanna Sallese, Laurent Tesla, Eva la Vamp’,… .

Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 97 73 58

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English : Le Grand Gala d’ouverture du 12ter

L’événement Le Grand Gala d’ouverture du 12ter Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois