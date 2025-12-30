LE GRAND HOTEL GRAND THEATRE 3T Toulouse

LE GRAND HOTEL Début : 2026-02-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 5 personnages écrite et mise en scène par Gérard Pinter.L’histoire:Hubert Blondin décide pour ses 20 ans de mariage de réserver la même chambre d’hôtel que celle de sa nuit de noce et d’en faire la surprise à sa femme. S’en suit un enchaînement de situations folles et compromettantes impliquant le directeur d’hôtel, l’épouse infidèle, l’amant, la maîtresse, le groom, la servante le veilleur de nuit !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31