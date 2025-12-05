Le grand huit Espace la savoureuse Giromagny

Le grand huit

Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : – – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Pour son huitième spectacle la compagnie Tartine Reverdy enfile ses vestes rouge et or et vous embarque dans un concert festif et carrément coloré ! Bien entourée de sa fidèle et talentueuse équipe, Tartine, dame du manège, fait tourner la grande roue des chansons pour piocher dans tout son répertoire. Et comme le jeune public est depuis toujours dans l’ADN de Tartine, la compagnie est là pour partager cette fête avec tous les enfants de 5 à 105 ans ! .

Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42 communication@theatredupilier.com

English : Le grand huit

German : Le grand huit

Italiano :

Espanol :

L’événement Le grand huit Giromagny a été mis à jour le 2025-10-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)