Le Grand Huit Schweighouse-sur-Moder

Le Grand Huit

10 rue des sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06 19:30:00

2026-02-06

Allez ça tourne !

Grande roue, manèges, lumières, chansons, souvenirs, la vie quoi !

Pour son huitième spectacle la compagnie Tartine Reverdy enfile ses vestes rouges et ors et vous embarque dans un concert festif et carrément coloré !

Bien entourée de sa fidèle et talentueuse équipe, Tartine, dame du manège, fait tourner la grande roue des chansons pour piocher dans tout son répertoire.

Et comme le jeune public est depuis toujours dans l’ADN de Tartine, la compagnie est là pour partager cette fête avec tous les enfants de 5 à 105 ans !

Recommandation âge 5 ans et + .

10 rue des sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 71 kartonnerie@mairie-schweighouse.fr

