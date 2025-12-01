Le Grand huit Tartine Reverdy / Le Théâtre Laval

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Musique

Tour de manège et tour de chant réunis dans un étourdissant spectacle de chansons pour toute la famille.

Dans leurs scintillantes vestes rouge et or, Tartine Reverdy et ses acolytes musiciens font tourner la grande roue pour piocher dans un répertoire qui balaie trente ans de chansons joyeuses et engagées. Des chansons à partager de 5 à 105 ans, où l’on parle d’écologie, des couleurs du monde mais aussi des petites choses de la vie.

Le Grand huit, comme le huitième spectacle de la compagnie Tartine Reverdy, parti sur les routes pour un ultime frisson scénique. Mais aussi Grand huit comme un virevoltant dernier tour de piste, embarquant petits et grands dès l’entrée en salle, dans un éblouissant décor de fête foraine. Pour les oreilles et pour les yeux, la fête est totale !

• Dimanche 14 décembre à 15h et 18h

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 5 ans

• 9€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 6€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

