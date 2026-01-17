Le grand jeu des œufs Clères

Le grand jeu des œufs

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Début : 2026-04-06 10:30:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

2026-04-06

A l’occasion de ce weekend festif où les œufs sont rois, découvrez ceux des oiseaux du parc ainsi que les nids qui les accueillent lors d’un jeu à réaliser en famille. A l’aide d’un livret, partez à la recherche d’indices qui vous mèneront à la résolution de l’énigme. Si vous trouvez la bonne réponse, alors les chocolats seront à vous !

N’oubliez pas de demander le livret pour y inscrire vos trouvailles !

Entrée du parc incluse.

Horaire de 10h30 à 16h00, différents horaires

– 10h30-11h30

– 11h00-12h00

– 13h00-14h00

– 13h30-14h30

– 14h00-15h00

– 14h30-15h30

– 16h00-17h00

De 4 à 11 ans.

Nous vous conseillons d’arriver en avance, en cas d’affluence, pour ne pas manquer votre créneau. Réservation obligatoire sur www.parcdecleres.fr .

