Le grand jeu des œufs Clères
A l’occasion de ce weekend festif où les œufs sont rois, découvrez ceux des oiseaux du parc ainsi que les nids qui les accueillent lors d’un jeu à réaliser en famille. A l’aide d’un livret, partez à la recherche d’indices qui vous mèneront à la résolution de l’énigme. Si vous trouvez la bonne réponse, alors les chocolats seront à vous !
N’oubliez pas de demander le livret pour y inscrire vos trouvailles !
Entrée du parc incluse.
Horaire de 10h30 à 16h00, différents horaires
– 10h30-11h30
– 11h00-12h00
– 13h00-14h00
– 13h30-14h30
– 14h00-15h00
– 14h30-15h30
– 16h00-17h00
De 4 à 11 ans.
Nous vous conseillons d’arriver en avance, en cas d’affluence, pour ne pas manquer votre créneau. Réservation obligatoire sur www.parcdecleres.fr .
