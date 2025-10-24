Le grand jour Gare du Midi Biarritz

Le grand jour

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Est-ce qu’on devient un adulte lorsque sa mère meurt ? Huit acteurs et actrices nous font traverser les turpitudes d’une fratrie aux prises avec le banquet des non-dits, dans un ballet familial autour d’une mère toute puissante. Au retour de la mise en bière, un grand jour- donc, les vérités éclatent, les vieux secrets ressurgissent, dans une cuisine devenue le théâtre tragi-comique des règlements de compte.

De Frédérique VORUZ

Avec Anaïs Ancel, Bastien Chevrot, Victor Fradet, Aurore Frémont, Sylvain Jailloux, Rafaela Jirkovsky, Eliot Maurel, Frédérique Voruz.

Mise en scène Frédérique Voruz, Geoffroy Andraga

Durée 1h25 .

