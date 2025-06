Le Grand Jour Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 4 octobre 2025 20:45

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 20:45 – 22:05

Gratuit : non De 22€ à 32€ Tout public

Le Grand Jour c’est celui de l’enterrement de La Mère. Celui, aussi, des retrouvailles d’une fratrie haute en couleur. Le tragique et l’humour se côtoient ici, nous rappelant avec maestria que la vie est autant larmes que rires.De retour du cimetière, dans la cuisine, cinq frères et soeurs partagent leurs souvenirs d’une enfance marquée par une mère peu aimante, à la fois détestée et secrètement aimée. Surgissent alors les névroses, les déchirements, les peines, les joies et l’amour. Les scènes se succèdent à un rythme soutenu, ponctuées par le fantôme de la mère venant visiter ses enfants pour que s’expriment les non-dits. Reproches, vérités et secrets éclatent au Grand Jour : chacun règle ses comptes, la tempête se déchaîne.Comédienne, autrice et metteuse en scène, Frédérique Voruz – qui a débuté sa carrière auprès d’Ariane Mnouchkine – se révèle une grande dramaturge.Finaliste du Prix du Théâtre 13 / Jeunes metteurs en scène (2022)À partir de 12 ans

Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/le-grand-jour