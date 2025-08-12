Le Grand Jour Haguenau

Le Grand Jour Haguenau mardi 7 avril 2026.

Le Grand Jour

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07 21:55:00

Date(s) :

2026-04-07

Est-ce qu’on devient un adulte lorsque sa mère meurt ?

Huit acteurs et actrices nous font traverser les turpitudes d’une fratrie aux prises avec le banquet des non-dits, dans un ballet familial autour d’une mère toute puissante. Au retour de la mise en bière, un grand jour donc, les vérités éclatent, les vieux secrets resurgissent, dans une cuisine devenue le théâtre tragi-comique des règlements de compte. Mais la mère omniprésente, même morte, s’agite encore et vient tout bousculer. De flash-backs en apparitions, de disputes en confessions, cette famille haute en couleurs nous emmène visiter ses sentiments les plus intimes et les plus inavouables. Une valse des névroses, une danse effrénée, le tout teinté d’amour inconditionnel et d’humour grinçant. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

« Do you become an adult when your mother dies?

German :

« Ist man ein Erwachsener, wenn die Mutter stirbt?

Italiano :

« Si diventa adulti quando muore la propria madre?

Espanol :

« ¿Te conviertes en adulto cuando muere tu madre?

