Le grand lancement de saison Quais de Garonne Langon

Le grand lancement de saison Quais de Garonne Langon samedi 27 septembre 2025.

Le grand lancement de saison

Quais de Garonne Avenue Élie Samson Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Une ouverture de saison festive et familiale !

Vous êtes toutes et tous invité.e.s à cette journée exceptionnelle concoctée par le service Culture pour marquer la rentrée.

17h30 Ouverture officielle de la saison

18h00 BÊTE BEURK Un conte rock et déjanté qui bouscule avec la Compagnie Monde à part.

19h00 REPAS CABARET EN DÉCALAGE IMMÉDIAT Banquet rythmé par des impromptus aussi déjantés qu’inattendus avec la Compagnie Bougrelas.

21h00 BOLÉRO CON FUOCO Sculpture géante en flammes, musique envoûtante et flamenco

AFTER DJ SET avec DJ Le Bougre Chausse tes meilleures baskets de danse et prépare-toi à suer ! Un mix festif et bigarré, entre techno, salsa et rap musette !

Tout au long de la soirée, Food trucks et buvette

Ouvert à toutes et tous ! .

Quais de Garonne Avenue Élie Samson Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 14 45 contact@lescarmes.fr

English : Le grand lancement de saison

German : Le grand lancement de saison

Italiano :

Espanol : Le grand lancement de saison

L’événement Le grand lancement de saison Langon a été mis à jour le 2025-09-09 par La Gironde du Sud