Le grand livre du Célé en partage Sauliac-sur-Célé

Le grand livre du Célé en partage

mairie Sauliac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Le grand livre du Célé donne la parole à ceux qui vivent, parcourent et aiment la vallée… Le Parc-Géoparc et l’Association de la Sauvegarde du Célé vous invitent à une balade commentée par Yves Segond pour qui la vallée n’a (presque) pas de

secret ! Puis autour du Grand Livre , venez découvrir et partager les témoignages, les savoirs et regards qui racontent la vie, le patrimoine et les paysages du Célé.

Annulé en cas de mauvaise météo. 30 places .

mairie Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you LES CAUSSERIES.

Le grand livre du Célé gives a voice to those who live, travel and love the valley? The Parc-Géoparc and the Association de la Sauvegarde du Célé invite you to join Yves Segond, for whom the valley holds (almost) no secrets!

no secrets! Then, around the « Grand Livre », come and discover and share the testimonies, knowledge and views that tell the story of the life, heritage and landscapes of the Célé.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Das große Buch der Célé gibt denjenigen eine Stimme, die das Tal leben, durchwandern und lieben? Der Geopark und die Association de la Sauvegarde du Célé laden Sie zu einem Spaziergang ein, der von Yves Segond kommentiert wird, für den das Tal (fast) kein Geheimnis ist

geheimnis ist! Anschließend können Sie im « Großen Buch » die Zeugnisse, das Wissen und die Sichtweisen entdecken und teilen, die das Leben, das Erbe und die Landschaften der Célé erzählen.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco naturale regionale delle Causses du Quercy Geoparco mondiale dell’Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Il grande libro del Célé dà voce a chi vive, viaggia e ama la valle? Il Parc-Géoparc e l’Association de la Sauvegarde du Célé vi invitano a una passeggiata commentata da Yves Segond, per il quale la valle non ha (quasi) segreti!

nessun segreto! Poi, intorno al « Grand Livre », venite a scoprire e a condividere le storie, le conoscenze e i panorami che raccontano la vita, il patrimonio e i paesaggi del Célé.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

El gran libro del Célé da voz a los que viven, viajan y aman el valle? El Parc-Géoparc y la Association de la Sauvegarde du Célé te invitan a un paseo comentado por Yves Segond, ¡para quien el valle (casi) no tiene secretos!

¡ningún secreto! Después, alrededor del « Grand Livre », venga a descubrir y compartir las historias, los conocimientos y las vistas que cuentan la vida, el patrimonio y los paisajes del Célé.

