Le Grand Loto des Cavaliers du Moulin Salle Polyvalente Fontvieille

Le Grand Loto des Cavaliers du Moulin Salle Polyvalente Fontvieille dimanche 16 novembre 2025.

Le Grand Loto des Cavaliers du Moulin

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 16h.

Ouverture des portes à 15h, loto à 16h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Grand Loto organisé par les Cavaliers du Moulin

Nombreux lots:

appareils électroménagers, des repas pour 2 personnes, Nintendo Switch, Air Fryer, Paniers Garnis, Home cinéma et pleins d’autres surprises….



4€ le carton, 10€ les 3 cartons, 15€ les 6 cartons, 20€ les 8 cartons .

Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 20 41 71 fabien1269@hotmail.fr

English :

Loto organised by the Cavaliers du Moulin

German :

Lotto organisiert von den Cavaliers du Moulin

Italiano :

Grand Loto organizzato dai Cavaliers du Moulin

Espanol :

Gran Loto organizado por los Cavaliers du Moulin

