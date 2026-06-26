Le Grand-Lucé fait son cirque Comice agricole 2026 Le Grand-Lucé

Le Grand-Lucé

Le Grand-Lucé fait son cirque Comice agricole 2026

La Lune Le Grand-Lucé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24

Le Comice Agricole du Grand Lucé se déroulera du 21 au 24 août 2026, sous le chapiteau implanté Rue du PAVOIS, dans une ambiance festive, rurale et circassienne à destination de toute la famille.

Le Grand Lucé accueille son traditionnel Comice Agricole, un événement festif et populaire qui se déroule du vendredi au lundi. Au programme soirée des commerçants, grande parade haute en couleurs avec chars et artistes du cirque, exposants et animaux du comice, animations familiales (navette en petit train, balades à poney et en calèche, démonstrations diverses), repas-spectacles, vin d’honneur offert par la municipalité, concours de labour, feux d’artifice et soirées dansantes.

Programme

Vendredi

19h30 Soirée des commerçants structure de ballons et musique du Grand Lucé

19h30 Restauration sur la place de l’église, proposée par les commerçants

21h30 Spectacle de la troupe Les clowns au féminin , offert par le Comité des Fêtes

Samedi

10h00 Ouverture du Grand Chapiteau arrivée sur la piste du comice des exposants, accompagnés des animaux du Comice

12h00 Restauration proposée par l’association du Comice (15€/personne, boissons non comprises)

14h00 Parade du Comice défilé avec la Musique du Grand Lucé, spectacle de rue Cie Karnavage , batucada Cie Tambores , chars et artistes du cirque, au départ de la place de l’Église

14h00 Animations navette en petit train (toutes les 30 min, dernier retour 17h30), exposition de vieilles voitures, photo-call, démonstration de Full Contact, structures gonflables

15h30 Visite des officiels et remise des prix aux exposants

18h00 Vin d’honneur offert par la municipalité, avec fanfare et paillettes

20h00 Repas-spectacle soirée cabaret animée par la Cie Cenomane , au Gymnase rue de la Torchetterie (28€/adulte, 15€/enfant -12 ans, boissons non comprises)

Dimanche

08h00 Concours de labour au lieu-dit Bois Martin , démarrage à 9h00

14h00 Parade du Comice défilé retour depuis la place de l’Église

14h00 Animations navette en petit train, baptême à dos de poney/balade en calèche, démonstrations de jonglage, danse country, Full Contact et claquettes, photo-call, exposition Le Grand Lucé d’Antan , animations de feu par Mon Cirque à Moi

19h30 Repas convivial au gymnase autour d’un spectacle circassien (18€/adulte, 10€/enfant -12 ans, boissons non comprises)

23h00 Feux d’artifice offerts par la municipalité

23h30 Soirée dansante mixée par Anim’Fiesta

Lundi

13h45 Parade de clôture départ du gymnase pour le traditionnel tour du canton

20h00 Repas de clôture autour d’un buffet campagnard au Gymnase, en remerciement aux bénévoles et partenaires (10€/adulte, 8€/enfant -12 ans, boissons non comprises), avec soirée dansante animée par un orchestre .

La Lune Le Grand-Lucé 72150 Sarthe Pays de la Loire +33 7 57 84 72 70 contact@comicelegrandluce.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Grand Lucé Agricultural Fair will take place from August 21 to 24, 2026, under the big top on Rue du PAVOIS, in a festive, rural, and circus-like atmosphere for the whole family.

L’événement Le Grand-Lucé fait son cirque Comice agricole 2026 Le Grand-Lucé a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72