Le grand lyrisme (Auditorium Francis Poulenc), Brive-la-Gaillarde
samedi 25 avril 2026.
Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Au programme: Puccini, Verdi, Bizet, Gounod, Massenet.
Ténor: Amine Maamar Kouadri, Soprano: Elodie Campillo, pianiste: Laurent Bourreau, baryton: Thierry Lepeltier.
A 19h30.
Réservation: https://www.helloasso.com/associations/operamine/evenements/concert-lyrique-le-grand-lyrisme-de-l-association-a-brive-la-gaillarde .
Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
