Marseillan

LE GRAND MARCHÉ DE LA PLAGE

Marseillan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-06-17 2026-06-16

Avec le soleil et l’accent qui chante, laissez-vous transporter et découvrez les produits du terroir, les senteurs du midi ou tout simplement, le charme des marchés languedociens !

Avec le soleil et l’accent qui chante, laissez-vous transporter et découvrez les produits du terroir, les senteurs du midi ou tout simplement, le charme des marchés languedociens ! .

Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 4 67 77 97 10 info@marseillan.com

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English :

With the sun shining and the accent singing, let yourself be transported and discover local produce, the scents of the Midi or, quite simply, the charm of the Languedoc markets!

L’événement LE GRAND MARCHÉ DE LA PLAGE Marseillan a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE