Le grand marché de Noël Le Grand Manger Le Faouët

Le grand marché de Noël

Le Grand Manger 28 Rue du Château Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

3e édition pour le marché de Noël du Grand Manger, avec encore de belles réjouissances au programme pour se faire plaisir des produits frais et locaux, mais aussi d’artisanat et de créations en tout genre, une buvette, une petite restauration… .

Le Grand Manger 28 Rue du Château Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 9 73 59 16 09

