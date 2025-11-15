LE GRAND MARCHÉ DE NOËL LE CUBE Saint-Gaudens

LE GRAND MARCHÉ DE NOËL

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-12

Entrez dans la magie de Noël ! Un rendez-vous familial et convivial à ne surtout pas manquer !

Saint-Gaudens revêt ses habits de lumière pour accueillir l’un des plus beaux marchés de Noël de la région. Pendant 12 jours, vivez une expérience féérique au rythme des illuminations, des senteurs épicées et des animations inoubliables.

+ de 40 exposants vous proposent

Artisanat local, créations originales, décorations de Noël, bijoux, jouets, cosmétiques, douceurs sucrées et produits du terroir. L’endroit idéal pour vos cadeaux de fin d’année !

Espace gourmand

Crêpes, vin chaud, chocolats, produits du terroir, cafés, paninis et autres délices… de quoi ravir les papilles tout au long de la journée !

Le Père Noël sera bien sûr de la fête ??

Mais… quand viendra-t-il ? Pour le savoir, suivez-nous sur Facebook CAGIRE EVENTS et ne ratez pas sa venue magique ! .

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

Enter the magic of Christmas! A family-friendly event not to be missed!

German :

Treten Sie ein in den Zauber von Weihnachten! Ein geselliges Familienereignis, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

Italiano :

Vivete la magia del Natale! Un evento per famiglie da non perdere!

Espanol :

¡Viva la magia de la Navidad! Una cita familiar ineludible

L’événement LE GRAND MARCHÉ DE NOËL Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE