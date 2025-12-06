Le Grand Marché de Noël allée Marcou Salins-les-Bains

Le Grand Marché de Noël

allée Marcou Devant le Casino Salins-les-Bains Jura

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Plongez dans la magie de Noël à Salins les Bains !

Cette année encore My production, le Casino de Salins les Bains et la ville organisent le Grand Marché de Noël.

Notre charmante ville se transformera en un véritable pays des merveilles, où petits et grands pourront créer des souvenirs magiques. Le Grand Marché de Noël de Salins les Bains est de retour, et il promet deux jours extraordinaires de festivités hivernales pour toute la famille.

Programme à venir ! .

allée Marcou Devant le Casino Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté

