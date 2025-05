LE GRAND MARCHÉ DES HALLES – Béziers, 31 mai 2025 07:00, Béziers.

Hérault

LE GRAND MARCHÉ DES HALLES Place Pierre Sémard Béziers Hérault

Début : 2025-05-31

fin : 2025-06-14

2025-05-31

2025-06-07

2025-06-14

2025-06-21

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-16

2025-08-23

2025-08-30

Chaque samedi autour des Halles, découvrez le marché d’artisans et de terroir créations locales, saveurs authentiques et ambiance conviviale au rendez-vous !

Chaque samedi, venez flâner autour des Halles lors de notre marché d’artisans et de producteurs locaux. Créations originales, produits du terroir et savoir-faire authentique vous attendent pour un moment convivial et gourmand au cœur de la ville ! .

Place Pierre Sémard

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

English :

Every Saturday around Les Halles, discover the local craftsmen?s market: local creations, authentic flavours and a friendly atmosphere!

German :

Entdecken Sie jeden Samstag rund um Les Halles den Handwerker- und Regionalmarkt: lokale Kreationen, authentische Geschmäcker und eine gesellige Atmosphäre sind hier an der Tagesordnung!

Italiano :

Ogni sabato, nei dintorni di Les Halles, scoprite il mercato degli artigiani e dei prodotti locali: creazioni locali, sapori autentici e un’atmosfera amichevole!

Espanol :

Todos los sábados, en los alrededores de Les Halles, descubra el mercado de artesanía y productos locales: ¡creaciones locales, sabores auténticos y un ambiente acogedor!

