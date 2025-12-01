Le Grand Marché des réveillons place de la Liberté Lurcy-Lévis

Le Grand Marché des réveillons

place de la Liberté Marché Couvert Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Plongez dans l’ambiance festive du Grand Marché des Réveillons ! Saveurs gourmandes, spécialités traditionnelles et sucrées, animations conviviales… Venez célébrer la magie des fêtes et ravir vos papilles.

.

place de la Liberté Marché Couvert Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 75 06 62

English :

Immerse yourself in the festive atmosphere of the Grand Marché des Réveillons! Gourmet flavors, traditional and sweet specialties, friendly entertainment? Come and celebrate the magic of the festive season and delight your taste buds.

German :

Tauchen Sie ein in die festliche Atmosphäre des Großen Weihnachtsmarktes! Feinschmecker, traditionelle und süße Spezialitäten, gesellige Veranstaltungen? Feiern Sie den Zauber der Feiertage und verwöhnen Sie Ihre Geschmacksnerven.

Italiano :

Immergetevi nell’atmosfera festosa del Grand Marché des Réveillons! Sapori gourmet, specialità tradizionali e dolci, intrattenimento conviviale? Venite a celebrare la magia delle feste e a deliziare il vostro palato.

Espanol :

¡Sumérjase en el ambiente festivo del Grand Marché des Réveillons! Sabores gastronómicos, especialidades tradicionales y dulces, animaciones acogedoras.. Venga a celebrar la magia de las fiestas y deleite su paladar.

L’événement Le Grand Marché des réveillons Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2025-11-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région