Le Grand Marché du Petit Noël à St. Etienne du Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès

Le Grand Marché du Petit Noël à St. Etienne du Grès

Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2025.

Vendredi 12 Décembre de 17h à 22h Le Grand Marché du Petit Noël et animations

Samedi 13 Décembre de 10h à 22h Le Grand Marché du Petit Noël et animations

Dimanche 14 Décembre de 10h à 18h Le Grand Marché du Petit Noël et animations. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

Toujours plus de magie pour fêter Noël à St. Etienne du Grès! Décembre arrive avec son cortège d’animations qui annoncent les fêtes de fin d’année. De nombreux rendez-vous vont rythmer les prochaines semaines pour la plus grande joie de tous !

Devant le succès grandissant de son marché de Noël et à la demande de nombreux visiteurs et exposants, le Grand Marché du Petit Noël ouvrira ses portes dès vendredi 12 décembre en nocturne (de 17h à 22h) et se poursuivra samedi 13 décembre de 10h à 22h et fermera ses portes dimanche 14 décembre à 18h.

Ce moment très attendu par les familles en cœur de village, exceptionnellement réservé aux piétons, avec un programme haut de gamme qui ravira aussi bien les petits que les grands ! Cette année, une cinquantaine de chalets tenus par des associations, des commerçants et des artisans proposeront des produits de qualité et de saison. Un marché de Noël idéal pour choisir ses cadeaux !



Programme:



Vendredi 12 Décembre de 17h à 22h Marché de Noël



17h Ouverture du marché

18h Inauguration du marché sur la Place Galeron

19h30 Parade des voitures illuminées

22h Fermeture du marché



Samedi 13 Décembre 10h à 22h Marché de Noël



10h Le Tacot de Jojo et la parade des mascottes Centre-ville

11h Animations pour les enfants du centre de loisirs Scène place de la Mourgue

11h30 Défilé du concours de pulls moches Scène place de la Mourgue

13h Le Tacot de Jojo et la parade des mascottes sous la neige Centre-ville

14h Arrivée du Père Noël Centre-ville

14h30 Animations pour les enfants Scène place de la Mourgue

15h Le Taco de Jojo et la parade des mascottes sous la neige Centre-ville

15h30 Atelier créatif de Noël par Nana pour les 5-6 ans Bibliothèque municipal

16h30 Atelier créatif de Noël par Nana pour les 7-11 ans Bibliothèque municipal

17h Le Taco de Jojo et la parade des mascottes sous la neige Centre-ville

18h Remise des prix du concours des pulls moches Farandole menée par Lou Riban Esteven vers la place de mairie

19h Feu d’artifice Place de la mairie

20h Veillée contée Place de la Mourgue



Dimanche 14 Décembre 10h à 18h Marché de Noël



10h Déambulation dansée par Canto Cigalo Centre-ville

10h30 Atelier de création de santon par Elisabeth Ferriol pour les 8-12 ans Bibliothèque municipal

11h30 Danses folkloriques par Lou Riban Esteven et Canto Cigalo Place de la Mourgue

12h Il neige! Place de la Mourgue

14h Tout savoir sur les 13 desserts avec dégustation Scène place de la Mourgue Déambulation dansée par Canto Cigalo et Lou Riban Esteven

Arrivée du Père Noël et de ses lutins en calèche Centre-ville

15h Atelier de création de santon par Elisabeth Ferriol pour les 8-12 ans Bibliothèque municipal

16h Il neige! Place de la Mourgue

17h Dégustation de jus de pomme chaud Place de la Mourgue Farandole autour du brasier du feu de la Saint-Jean d’hiver

Départ de la transhumance et de la retraite aux flambeaux

18h Fin du Petit Noël



Le samedi et dimanche Tour d’escalade, château gonflable, ferme des animaux, présence du Père Noël les après-midis, photos avec le Père Noël



Ateliers gratuits sur inscription obligatoire! Auprès de Florence 06 77 53 81 58 pour: l’atelier de création de santon et l’atelier créatif de Noël par Nana .

Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46 mairie@saintetiennedugres.com

English :

December is just around the corner, and with it comes the festive season in Provence and in Saint-Étienne du Grès. A whole host of events will be taking place over the coming weeks, to the delight of young and old alike.

L’événement Le Grand Marché du Petit Noël à St. Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2025-11-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles