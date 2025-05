Le grand marché – Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 13 mai 2025 08:30, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Manche

Le grand marché Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-13 08:30:00

fin : 2025-05-13 13:00:00

Date(s) :

2025-05-13

Tous les mardis matins, venez déambuler et faire vos courses dans l’un des plus grands marchés du Sud Manche. Le grand marché de Villedieu-les-Poêles s’étend sur quatre places place des Halles, place des Costils, place de la République et place du Presbytère.

Sur la place des Halles, se rassemblent de nombreux producteurs du terroir normand andouilles, crème, beurre, œufs, volailles, miel, produits de la mer. Sur la place du Presbytère et la place de la République, se concentrent les vendeurs de fruits, de légumes, de fleurs, et de vêtements, tandis que la place des Costils accueille des déballeurs aux offres diverses (prêt-à-porter, mercerie, bagagerie…). Si vous souhaitez vous restaurer aux couleurs locales, laissez-vous tenter par la galette saucisse, la spécialité gastronomique des marchés du Sud Manche !

Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16

English : Le grand marché

Every Tuesday morning, stroll and shop at one of the biggest markets in South Manche. The Villedieu-les-Poêles market covers four squares: Place des Halles, Place des Costils, Place de la République and Place du Presbytère.

Place des Halles is home to numerous producers of local Normandy produce: andouilles, cream, butter, eggs, poultry, honey and seafood. Place du Presbytère and Place de la République are home to fruit, vegetable, flower and clothing vendors, while Place des Costils is home to unpackers offering a wide range of goods (ready-to-wear, haberdashery, luggage, etc.). If you’d like to dine in local style, try the galette saucisse, the gastronomic specialty of the Sud Manche markets!

German :

Jeden Dienstagmorgen können Sie auf einem der größten Märkte im Süden des Ärmelkanals bummeln und Ihre Einkäufe erledigen. Der große Markt in Villedieu-les-Poêles erstreckt sich über vier Plätze: Place des Halles, Place des Costils, Place de la République und Place du Presbytère.

Auf dem Place des Halles versammeln sich zahlreiche Produzenten aus der Normandie: Andouilles, Sahne, Butter, Eier, Geflügel, Honig, Meeresfrüchte. Auf dem Place du Presbytère und dem Place de la République konzentrieren sich Obst-, Gemüse-, Blumen- und Kleiderverkäufer, während auf dem Place des Costils Auspacker mit verschiedenen Angeboten (Prêt-à-porter, Kurzwaren, Gepäck…) zu finden sind. Wenn Sie eine Mahlzeit mit Lokalkolorit zu sich nehmen möchten, lassen Sie sich von der Galette saucisse, der gastronomischen Spezialität der Märkte im Süden des Ärmelkanals, verführen!

Italiano :

Ogni martedì mattina, venite a fare acquisti in uno dei più grandi mercati del sud della Manche. Il mercato di Villedieu-les-Poêles si estende su quattro piazze: Place des Halles, Place des Costils, Place de la République e Place du Presbytère.

La Place des Halles ospita una serie di produttori locali della Normandia, che vendono andouilles, panna, burro, uova, pollame, miele e frutti di mare. La Place du Presbytère e la Place de la République ospitano i venditori di frutta, verdura, fiori e abbigliamento, mentre la Place des Costils ospita i disimballatori che vendono un’ampia gamma di merci (prêt-à-porter, merceria, valigeria, ecc.). Se cercate qualcosa da mangiare in stile locale, provate la galette saucisse, la specialità gastronomica dei mercati del Sud Manche!

Espanol :

Todos los martes por la mañana, venga a comprar a uno de los mayores mercados del sur de la Mancha. El mercado de Villedieu-les-Poêles abarca cuatro plazas: Place des Halles, Place des Costils, Place de la République y Place du Presbytère.

La plaza des Halles acoge a numerosos productores locales de Normandía que venden andouilles, nata, mantequilla, huevos, aves de corral, miel y marisco. La plaza del Presbiterio y la plaza de la República acogen a vendedores de frutas, verduras, flores y ropa, mientras que en la plaza de los Costils se concentran los desembaladores, que venden una amplia gama de artículos (prêt-à-porter, mercería, maletas, etc.). Si le apetece comer algo al estilo local, pruebe la galette saucisse, ¡la especialidad gastronómica de los mercados de Sud Manche!

