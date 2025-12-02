Le grand marché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Le grand marché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mardi 2 décembre 2025.

Le grand marché

Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 08:30:00

fin : 2025-12-02 13:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Tous les mardis matins, venez déambuler et faire vos courses dans l’un des plus grands marchés du Sud Manche. Le grand marché de Villedieu-les-Poêles s’étend sur quatre places place des Halles, place des Costils, place de la République et place du Presbytère.

Sur la place des Halles, se rassemblent de nombreux producteurs du terroir normand andouilles, crème, beurre, œufs, volailles, miel, produits de la mer. Sur la place du Presbytère et la place de la République, se concentrent les vendeurs de fruits, de légumes, de fleurs, et de vêtements, tandis que la place des Costils accueille des déballeurs aux offres diverses (prêt-à-porter, mercerie, bagagerie…). Si vous souhaitez vous restaurer aux couleurs locales, laissez-vous tenter par la galette saucisse, la spécialité gastronomique des marchés du Sud Manche ! .

Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16

