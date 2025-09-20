Le Grand Marronnage (exposition à l’école des Topazes-Bellepierre) 133 bis allée des Topazes Saint-Denis

L’association Miaro propose de découvrir les résultats de leur travail de recherche sur le Grand Marronnage. Une médiation permettant d’aller à la découverte des rois et reines du royaume de l’intérieur est proposée. L’installation de cette éxposition le samedi permet d’ouvrir les JEP sur Bellepierre en permettant notamment aux habitants du secteur et aux parents d’élèves de découvrir comment l’histoire du marronnage construit une partie de notre patrimoine réunionnais.

Contact : Maheva Poncharville – Association Miaro – 0692454854

L’association « Nout tradition, sa mém nout passion » propose dans le même lieu de découvrir les traditions entourant les combats de coqs à La Réunion.

