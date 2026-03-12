LE GRAND MÉCHANT FRISSON THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse

LE GRAND MÉCHANT FRISSON

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Rendez-vous au Théâtre des Mazades pour un spectacle familial !

Il était une autre fois, un conte inclusif qui se joue des genres et bouscule les idées reçues. Le collectif féminin Projet.PDF, composé d’artistes, musiciennes, metteuses en scène, créatrices lumières, costumières, réunit trois acrobates et une technicienne au plateau autour d’un spectacle non-sexiste. Ici, pas besoin de cape pour être courageux ou courageuse ! Avec humour, poésie et énergie, les enfants sont invités à imaginer d’autres récits, à rêver plus grand, à s’affranchir des cases pour

mieux se découvrir. Une aventure vivante et joyeuse, où l’on se dépasse, où l’on s’entraide, et où chacun et chacune a toute sa place. 12 .

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Join us at the Théâtre des Mazades for a family show!

L’événement LE GRAND MÉCHANT FRISSON Toulouse a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE