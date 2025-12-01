Le Grand Méchant Renard et autres contes Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-30 14:15 – 15:45

Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€ En famille, Jeune Public

Poules, cochons, chiens, canards, lapins, renard et loup se retrouvent pour raconter trois histoires déjantées : une cigogne qui confie le bébé qu’elle ne veut pas livrer à trois compères pas très dégourdis, un renard qui devient malgré lui la maman de trois remuants poussins et un remplacement au pied levé du Père Noël par un drôle de trio.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 http://www.lecinematographe.com