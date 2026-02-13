Le Grand méchant renard et autres contes…, CinéPilat, Pélussin

Le Grand méchant renard et autres contes… Dimanche 15 février, 15h30 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T15:30:00+01:00 – 2026-02-15T16:53:00+01:00

Fin : 2026-02-15T15:30:00+01:00 – 2026-02-15T16:53:00+01:00

Festival Tous en Salle

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=0SFSE »}]

Festival tous en salle – Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin… CinéPilat Le Grand méchant renard et autres contes…