Le Grand Moulin à Paroles, Le Hall de la chanson – Centre national du patrimoine de la chanson, Paris

Le Grand Moulin à Paroles 8 et 15 mars Le Hall de la chanson – Centre national du patrimoine de la chanson Paris

Tarifs : de 5 à 25 euros

Début : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-15T16:00:00+01:00 – 2026-03-15T17:30:00+01:00

Dans le cadre du festival Moulin à Paroles

Ce spectacle musical fera entendre, certes des artistes professionnels (comme on dit), mais aussi des amateurs passionnés praticien de la chanson et les spectateurs d’un instant. Chacun /chacune, de tous âges, alternativement en simple lecture ou accompagné par les musiciens du Hall de la chanson interprétera à sa manière un extrait de Paroles.

Le public lui-même, comme les artistes, sera donc appelé à lire, dire ou chanter, selon ses capacités, tous les textes de Paroles. Pour participer activement, un atelier est proposé en amont de chaque représentation dès 14h30. Renseignements auprès de l’équipe : gabrielle.otton@lehall.com

– dimanche 8 mars à 16h

– dimanche 15 mars à 16h

et d’autres dates hors-les murs annoncées prochainement !

Le Hall de la chanson – Centre national du patrimoine de la chanson 211 avenue jean jaurès Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Prévert Poésie

