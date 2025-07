LE GRAND MYSTÈRE 2025 LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR jardin du théatre Mont Lozère et Goulet

LE GRAND MYSTÈRE 2025 LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR jardin du théatre Mont Lozère et Goulet dimanche 3 août 2025.

LE GRAND MYSTÈRE 2025 LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR

jardin du théatre Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03 11:00:00

fin : 2025-08-03 12:00:00

Date(s) :

2025-08-03

Dans le cadre du festival Grand Mystère, venez voir » Les habits neufs de l’empereur « , conte jeune public à 11h au jardin du théâtre.

Jeune public dès 3 ans I Durée 1h (25mn d’atelier théâtre suivi de 35mn de pièce) I Prix libre

Dans le cadre du festival Grand Mystère, venez voir » Les habits neufs de l’empereur « , conte jeune public à 11h au jardin du théâtre.

Jeune public dès 3 ans I Durée 1h (25mn d’atelier théâtre suivi de 35mn de pièce) I Prix libre .

jardin du théatre Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 72 43 01 55 grandmisteretheatre@gmail.com

English :

As part of the Grand Mystère festival, come and see « Les habits neufs de l’empereur », a tale for young audiences at 11am in the theater garden.

Young audience from 3 years I Duration 1h (25mn theater workshop followed by 35mn play) I Price free

German :

Im Rahmen des Festivals Grand Mystère können Sie « Les habits neufs de l’empereur », ein Märchen für junges Publikum, um 11 Uhr im Garten des Theaters sehen.

Junges Publikum ab 3 Jahren I Dauer 1h (25mn Theaterworkshop gefolgt von 35mn Theaterstück) I Freier Preis

Italiano :

Nell’ambito del festival Grand Mystère, venite a vedere « Les habits neufs de l’empereur », una storia per il pubblico giovane alle 11 nel giardino del teatro.

Pubblico giovane dai 3 anni I Durata 1h (25mn di laboratorio teatrale seguito da 35mn di spettacolo) I Prezzo libero

Espanol :

En el marco del festival Grand Mystère, venga a ver « Les habits neufs de l’empereur », una historia para el público joven a las 11h en el jardín del teatro.

Público joven a partir de 3 años I Duración 1h (25mn de taller de teatro seguidos de 35mn de obra) I Precio gratuito

L’événement LE GRAND MYSTÈRE 2025 LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-07-16 par 48-OT Mont Lozere