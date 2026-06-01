Le Grand N’importe Quoi! Ouistreham

Ouistreham

Le Grand N’importe Quoi!

Plage de Ouistreham Riva Bella Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Festival décalé et familial dans un univers post-apocalyptique loufoque, proposant des activités insolites et burlesques (lancer de haches, Troll Ball, air guitare, etc.). Un événement placé sous le signe de l’humour, du lâcher-prise et de la convivialité.

Festival le Grand N’importe Quoi! L’histoire

Festival Le grand n’importe quoi!: Dans un monde post-apocalyptique, où les hommes ne sont plus régis par les lois sociales et cherchent un lieu de survie, une poignée d’irréductibles un peu fous découvrent leur El-Dorado en la plage de Riva-bella à Ouistreham… 4 hectares sécurisés où l’air est encore respirable…

C’est là qu’ils pourront installer leur campement et réunir les survivants ! C’est décidé, plus de règles, juste les rires, les cris de joie autour d’activités loufoques et burlesques, comme une grande bouffée d’oxygène après le chaos…

Un curieux événement qui laisserait dans l’esprit de chacun une empreinte durable, où le lâcher prise règnerait en maître, et où les frontières entre le réel et le fantastique s’estomperait dans une explosion de Grand N’importe Quoi!

Osez l’aventure avec des activités insolites comme le lancer de haches, le Troll Ball, et même un concours de montage de meubles suédois ! Des moments de pure folie, où l’absurde et le comique règnent en maîtres absolus. Que vous soyez un as du Quidditch ou un virtuose de l’air guitare, le Grand N’importe Quoi! est l’endroit idéal pour libérer votre esprit et lâcher prise dans une ambiance familiale et délirante. .

Plage de Ouistreham Riva Bella Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 7 81 09 91 17 contact@legrandnimportequoi.lol

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English : Le Grand N’importe Quoi!

A quirky, family-friendly festival set in a zany post-apocalyptic world, featuring unusual and burlesque activities (axe-throwing, troll ball, air guitar, etc.). It’s an event that’s all about humour, letting go and conviviality.

L’événement Le Grand N’importe Quoi! Ouistreham a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Caen la Mer