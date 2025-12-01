Le Grand Noêl Candice, aventurière de l’espace Angers
Le Grand Noêl Candice, aventurière de l’espace Angers lundi 29 décembre 2025.
Le Grand Noêl Candice, aventurière de l’espace
2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 15:00:00
fin : 2025-12-29 15:50:00
Date(s) :
2025-12-29
Après Noël c’est encore Noël au Château d’Angers ! en famille, partez à la recherche du soleil qui a disparu avec Candice, une aventurière intrépide… .
2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
English :
L’événement Le Grand Noêl Candice, aventurière de l’espace Angers a été mis à jour le 2025-12-12 par Destination Angers