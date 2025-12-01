Le Grand Noël de l’école St Léger

11 Rue Belle Allée Mortagne-sur-Sèvre Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

.

11 Rue Belle Allée Mortagne-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 65 14 18 direction@ecolesaintleger.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Grand Noël de l’école St Léger Mortagne-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne