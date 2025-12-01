Le Grand Noël des animaux et atelier linogravure au Luminor Hôtel de Ville Luminor Hôtel de Ville Paris
Le Grand Noël des animaux et atelier linogravure au Luminor Hôtel de Ville Luminor Hôtel de Ville Paris mercredi 10 décembre 2025.
Pour accompagner les tout-petits dans la découverte de la biodiversité, l’illustratrice Louise Aloupic propose un atelier linogravure ludique en lien avec le film « Le Grand Noël des animaux ». Les enfants pourront imprimer leur propre visuel coloré. Sauront-ils retrouver à quels animaux appartiennent les empreintes dessinées?
Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.
LE GRAND NOËL DES ANIMAUX
Collectif – 1h12
Noël approche et l’impatience grandit dans la forêt : tout le monde s’apprête à vivre un moment féérique au cœur de l’hiver… Mais, catastrophe, il faut sauver le traineau du père Noël ! C’est une mission pour nos ami·es renarde et cigogne, tandis qu’une toute petite poussine va tout faire pour sauver la grande fête du poulailler. Et la jeune lynx arrivera-t-elle à temps pour vivre le grand spectacle magique en haut de la montagne ?
Aux quatre coins du monde, Noël réserve de merveilleuses surprises…
À la suite de la projection du film, l’illustratrice Louise Aloupic proposera un atelier linogravure en lien avec les empreintes d’animaux.
Le mercredi 10 décembre 2025
de 14h15 à 15h45
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants. A partir de 3 ans.
Luminor Hôtel de Ville 20, rue du Temple 75004 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/2082792285883275