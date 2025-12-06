Le Grand Noël des animaux et atelier linogravure au Majestic Bastille Majestic Bastille – Dulac Cinémas Paris
Pour accompagner les tout-petits dans la découverte de la biodiversité, l’illustratrice Louise Aloupic propose un atelier linogravure ludique en lien avec le film « Le Grand Noël des animaux ». Les enfants pourront imprimer leur propre visuel coloré. Sauront-ils retrouver à quels animaux appartiennent les empreintes dessinées?
Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.
LE GRAND NOËL DES ANIMAUX
Collectif – 1h12
Noël approche et l’impatience grandit dans la forêt : tout le monde s’apprête à vivre un moment féérique au cœur de l’hiver… Mais, catastrophe, il faut sauver le traineau du père Noël ! C’est une mission pour nos ami·es renarde et cigogne, tandis qu’une toute petite poussine va tout faire pour sauver la grande fête du poulailler. Et la jeune lynx arrivera-t-elle à temps pour vivre le grand spectacle magique en haut de la montagne ?
Aux quatre coins du monde, Noël réserve de merveilleuses surprises…
À la suite de la projection du film, l’illustratrice Louise Aloupic proposera un atelier linogravure en lien avec les empreintes d’animaux.
Le samedi 06 décembre 2025
de 11h00 à 12h45
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants. A partir de 3 ans.
Majestic Bastille – Dulac Cinémas 4, boulevard Richard Lenoir 75011 Paris
