LE GRAND NORD PORTES OUVERTES Mayenne
Boulevard François Mitterrand Mayenne Mayenne
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 13:00:00
2025-09-06
Venez découvrir toutes les activités proposées par le Grand Nord.
Toute la journée, la Médiathèque et le Conservatoire du Grand Nord à Mayenne vous invite à découvrir leurs activités. .
Boulevard François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 accueil@legrandnord.fr
English :
Come and discover all the activities offered by Le Grand Nord.
German :
Entdecken Sie alle Aktivitäten, die der Hohe Norden zu bieten hat.
Italiano :
Venite a scoprire tutte le attività offerte dal Grande Nord.
Espanol :
Venga a descubrir toda la oferta de actividades del Gran Norte.
