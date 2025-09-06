LE GRAND NORD PORTES OUVERTES Mayenne

Boulevard François Mitterrand Mayenne Mayenne

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 13:00:00

2025-09-06

Venez découvrir toutes les activités proposées par le Grand Nord.

Toute la journée, la Médiathèque et le Conservatoire du Grand Nord à Mayenne vous invite à découvrir leurs activités. .

Boulevard François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 accueil@legrandnord.fr

English :

Come and discover all the activities offered by Le Grand Nord.

German :

Entdecken Sie alle Aktivitäten, die der Hohe Norden zu bieten hat.

Italiano :

Venite a scoprire tutte le attività offerte dal Grande Nord.

Espanol :

Venga a descubrir toda la oferta de actividades del Gran Norte.

