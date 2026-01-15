Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême
jeudi 29 janvier 2026.
Le Grand Off de la bande dessinée
Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-29
Pendant 4 jours, Angoulême se transforme en un immense terrain de jeu dédié à la bande dessinée avec Le Grand Off faisant vibrer la ville au rythme des bulles, du dessin et de la création, dans une ambiance conviviale et festive entièrement gratuite.
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
For 4 days, Angoulême is transformed into a huge playground dedicated to comics, with Le Grand Off bringing the city to life with the rhythm of bubbles, drawing and creation, in a friendly and festive atmosphere that’s entirely free of charge.
