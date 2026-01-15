Le Grand Off de la bande dessinée

Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-29

Pendant 4 jours, Angoulême se transforme en un immense terrain de jeu dédié à la bande dessinée avec Le Grand Off faisant vibrer la ville au rythme des bulles, du dessin et de la création, dans une ambiance conviviale et festive entièrement gratuite.

.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

For 4 days, Angoulême is transformed into a huge playground dedicated to comics, with Le Grand Off bringing the city to life with the rhythm of bubbles, drawing and creation, in a friendly and festive atmosphere that’s entirely free of charge.

L’événement Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême