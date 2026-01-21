Le Grand Off de la bande dessinée au Lieu Utile Le Lieu Utile Angoulême
Le Grand Off de la bande dessinée au Lieu Utile Le Lieu Utile Angoulême jeudi 29 janvier 2026.
Le Grand Off de la bande dessinée au Lieu Utile
Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-29
À l’occasion du Grand OFF de la bande dessinée, Le Lieu Utile passera en mode 100% BD pendant 4 jours expositions, stands éditeurs et de librairies BD, conférences, tables rondes, théâtre, dédicaces… Bar & restaurant éphémère Iron Maiden.
.
Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the Grand OFF de la bande dessinée, Le Lieu Utile will be in 100% comics mode for 4 days: exhibitions, publisher and comic bookshop stands, conferences, round tables, theater, book signings… Iron Maiden ephemeral bar & restaurant.
L’événement Le Grand Off de la bande dessinée au Lieu Utile Angoulême a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême