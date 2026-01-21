Le Grand Off de la bande dessinée au Lieu Utile Le Lieu Utile Angoulême

Le Grand Off de la bande dessinée au Lieu Utile

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

2026-01-29

À l’occasion du Grand OFF de la bande dessinée, Le Lieu Utile passera en mode 100% BD pendant 4 jours expositions, stands éditeurs et de librairies BD, conférences, tables rondes, théâtre, dédicaces… Bar & restaurant éphémère Iron Maiden.

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr

English :

For the Grand OFF de la bande dessinée, Le Lieu Utile will be in 100% comics mode for 4 days: exhibitions, publisher and comic bookshop stands, conferences, round tables, theater, book signings… Iron Maiden ephemeral bar & restaurant.

